"En route après l'appel du Pape"

"On a tellement de chance d'habiter un pays en paix. Quand le Pape a lancé son appel, avec tout ce qui se passait en Méditerranée... De ne rien faire, moi, j'aurais eu un manque" confie David, président de l'association catholique de Poisy.

Depuis, les modalités d'accueil ont été rodées. L'association met à disposition son appartement. Et une vingtaine de paroissiens et citoyens se relaient auprès de la famille accueillie. Chacun selon ses disponibilités, ses compétences.

Après une première expérience d'accueil réussie, une nouvelle famille s'est installée dans l'appartement du "Saint-Anna" il y a neuf mois. Il s'agit de Mohamad, Rawan et leur petit garçon de deux ans, Omar, atteint d'une maladie orpheline. Ils sont musulmans, originaires de Syrie et sont arrivés via les couloirs humanitaires. "Avant de venir ici, nous avons vécu sept ans au Liban, dans un camp de réfugiés" tente d'expliquer Mohamad, dans un français qu'il ne maîtrise pas encore.



"CA PREND AUX TRIPES !"

"Je les accompagne régulièrement à l'hôpital. Petit à petit, on arrive à échanger sur leur vie, sur Dieu... On se réjouit quand il y a de bonnes nouvelles médicales. Ca prend aux tripes ! " raconte Martine, membre de l'équipe. Bernard, diacre, donne des coups de mains pour gérer les questions administratives. "J'essaye aussi de venir gratuitement. Pour partager, échanger. C'est important, pour eux, que nous soyons présents".

"Une petite communauté s'est formée autour de cette famille. Des liens de fraternités se sont tissés. C'est le plus beau cadeau ! " conclut Vincent Eymard, délégué pastoral de la paroisse. Mohamad et Rawan ont obtenu la protection subsidiaire. Ce statut leur donne le droit de rester en France pendant 4 ans. Ils ont signé un contrat d’accueil et d’intégration et devraient bientôt bénéficier de cours de français intensifs, pour pouvoir ensuite travailler.