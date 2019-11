En route pour le Radio Don !

Cette semaine c'est le radio don sur RCF Jerico Moselle.

Pour l'occasion, Routes diocésaines donne la parole à Cédric Rouillon, directeur de la radio, Marc Taillebois, directeur du service diocésain de la communication et délégué épiscopal à l'information, et à l'abbé Stéphane Jourdain. Durant l'émission, vous entendrez aussi Mireille Le Bail, animatrice ACE, et Jean Claude Renaudin, trésorier de RCF Jerico Moselle.