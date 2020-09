En route pour les Sénatoriales en Haute-Vienne.

Les élections sénatoriales se déroulent dimanche 27 septembre. Tous les trois ans, les sénateurs sont renouvelés par moitié, pour un mandat de six ans. Des élections dimanche qui nous permettront de connaître les 6 prochains sénateurs de l'ex région limousin.



Tout au long de cette semaine, vos radios locales vous proposent d'entendre et de découvrir l'un des candidats aux sièges de sénateurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en Haute-Vienne. Et ils auront le choix cette année parmi 10 candidats.



Parmi eux, nous retrouvons Delphine Rochet : Psychologue de profession, trentenaire, elle est une nouvelle venue dans le paysage politique haut-viennois. Après une première expérience aux dernières municipales de Limoges, elle brigue un siège de Sénatrice en Haute-Vienne pour Europe Ecologie Les verts.