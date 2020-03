En route vers l’écologie intégrale, deux jours pour changer nos comportements

Les 8 et 9 fevrier, le CCFD terre solidaire organisait son forum regional en Haute-Saône, à Arc les Grays. Ce forum a connu un franc succès. Plus de 130 personnes venues de toute la région Bourgogne Franche-Comté ont assisté notamment le matin du 8 février à la table ronde sur le thème "Changements climatiques, enjeux agricoles et défis alimentaires".