En Sarthe, dans les grandes paroisses, le casse-tête des messes de Noël

Plus de 2 milliards d'euros : c'est le budget de la Région Pays-de-la-Loire pour l'an prochain. Il a été voté cette semaine lors de la session plénière du Conseil régional. Vous entendrez Christelle Morançais, la présidente LR de la Région.



Depuis novembre dernier, les étudiants sont confinés. Leurs cours donnés sur internet. Ce qui n’est pas la panacée pour la motivation. Rencontre avec un professeur d’IUT à la Roche-sur-Yon qui a pris l’initiative de donner son cours en extérieur sur la place principale de la ville dans le but de dénoncer la fermeture des universités.



L’initiative de la semaine nous emmène en Sarthe où dans certaines paroisses, l'organisation des messes de Noël vire au casse-tête en raison les restrictions sanitaires. Surtout quand il n’y a qu’un curé pour 17 clochers. Impossible donc de célébrer partout pendant la nuit du 24. Ce sont donc les paroissiens qui prennent le relais.



Cette année 2021 a été très compliqué pour tous mais aussi pour les finances des diocèses en raison de la suppression des messes et donc des quêtes. Alors que la communication autour de la campagne du denier est lancé en cette fin d’année, nous ferons le point en Anjou et en Sarthe.



Traditionnellement, la dernière semaine avant Noël, pour intensifier la préparation des âmes et des cœurs à cette belle fête, l’Eglise a adopté, il y a fort longtemps, un chant spécifique : les grandes antiennes Ô. Nous les redécouvrirons avec une mayennaise, musicienne chevronnée, Mathilde Piganeau et sa formation les fous divertissants.