En voulant acheter le Groenland, Donald Trump se trompe de siècle

Donald Trump a proposé au Danemark d'acheter le Groenland, montrant qu'il y a aujourd'hui un intérêt très fort pour la région arctique.

Mais la façon dont il s'y prend semble être celle d'une autre époque.

Au XIXè siècle, on pouvait encore acheter des territoires comme la Louisiane ou l'Alaska. Aujourd'hui, ce n'est plus possible.