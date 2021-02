Enfance, parcours professionnel et politique... Marie Agnès Petit se livre

Alors que les élections régionales et départementales devraient se tenir en juin 2021 le nom de Marie Agnès Petit revient régulièrement dans les discussions politiques. Et si elle passe rarement inaperçue lorsqu'elle prend la parole en public l'élue est plus discète sur sa vie privée et son parcours personnel. Pour RCF, elle accepte d'entrouvrir l'album photo et de partager quelques souvenirs.