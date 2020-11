Bonjour chers auditeurs et soyez les bienvenus sur RCF Touraine dans le mag des associations. Cette semaine, nous allons voyager avec Bertrand Lorne, délégué de l’association Enfants du Mékong en Indre-et-Loire. Nous allons voir notamment avec notre invité les missions et activités de cette association intervenant en Asie du Sud-Est. On se retrouve tout de suite !