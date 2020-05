Enjeux bioéthiques autour du coronavirus

Le coronavirus et la crise sanitaire qu’il engendre ont de multiples répercussions sur notre mode de vie, nos relations, nos activités, mais aussi sur la vie naissante ou la fin de vie. Dans cette chronique de bioéthique, nous faisons le point sur les enjeux bioéthiques autour de la pandémie. Léopold Vanbellingen, juriste et chargé de recherche à l’Institut Européen de Bioéthique, invite à poser le regard

sur la prise en charge des personnes vulnérables dans ce contexte d’essoufflement sanitaire.

L’asbl Solidarité fin de vie est à l’écoute des personnes âgées et de leurs proches, tout spécialement dans le cadre de la pandémie : accueil et écoute confidentiels, tous les jours, de 16h à 18h au 0470/43 54 16.