Enquête sur l'Eglise et la crise sanitaire & moral des jeunes

Au sommaire de cette émission:

Nous parlerons d'abord des résultats de l'enquête sur L'Eglise et la crise sanitaire. C'est une enquête qui a été réalisée à la demande des Evêques de Belgique.

En deuxième partie d'émission, nous nous intéresserons à la santé psychologique des jeunes et plus largement au moral des citoyens qui prend un coup avec cette crise qui s'éternise.

Et, comme chaque semainen on retrouvera les zooms de nos journalistes et Pierre Granier nous donnera un aperçu du journal Dimanche de cette semaine.

Pour analyser l'actualité de cette semaine, deux journalistes de CathoBel: Nancy Goethals et Pierre Granier.