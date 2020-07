Enseignement Catholique: bilan et perspectives post confinement - Stéphane Nouv

Invité : Stéphane Nouvel, directeur interdiocésain de l’Enseignement Catholique des diocèses de Limoges et Tulle, et secrétaire général de l’Enseignement Catholique des provinces de Bordeaux et Poitiers

Pendant le confinement, l’Enseignement Catholique, tout comme l’école publique, a dû s’adapter au fur et à mesure aux conditions sanitaires. Retour sur cette période d’adaptation et sur les enseignements qui en ont été tirés en vue de la rentrée prochaine

Journal régional (Par Erica Walter)

Chroniques :

Regard éditorial : L'Europe se débarrasse de ses centrales (Par Gwenaël Lamarque)

Cinéma : "Les parfums" de Grégory Magne (Par Catherine de Revel)

Jardinage : La face obscure du jardin (Par Dorothée Falières)

Livres jeunesse : "La fille qui jouait avec le feu" de Sif Sigmarsdottir aux éditions Casterman (Par Erika Defaye)

Chanson :

Toda una vida / Antonio Machin