Enseignements "Laudato Si, nouveaux chemins", et "Marie, première en chemin"

Le weekend des 9 et 10 mai était initialement prévu le pèlerinage diocésain de Bordeaux à Lourdes avec l’Hospitalité Bordelaise, les paroisses, les familles, les enfants du caté, les catéchumènes, les 4ème-3ème...

Pour honorer ce moment très attendu et permettre à beaucoup de s’y joindre, d’une autre manière, le diocèse de Bordeaux invite à un chemin intérieur et communautaire, un chemin diocésain, un chemin avec Marie.



Parmi les propositions de ce pèlerinages, 2 enseignements spirituels pour aider à cheminer :

- “Laudato Si, nouveaux chemins”, avec Mgr Jean-Marie Le Vert, évêque auxiliaire de Bordeaux

- “Marie, première en chemin”, avec Sr Christine Foulon, religieuse de l’Assomption