Ensembl'or en Touraine

Ensemble nous sommes plus forts Ensemble ça vaut de l'or !



Créée en MARS 2017 à TOURS par Monsieur HERVE VETILLARD, l'association dénommée ENSEMBL'OR, avait initialement pour objectifs essentiels l'aide aux personnes isolées, aux seniors dont la situation de précarité l'exige, aux seniors en maisons de retraite, dans les EHPAD et chez les particuliers.



Confrontée à l'urgence d'une demande croissante de personnes isolées issues de l'immigration Sud-»Nord et spécifiquement en FRANCE, aux problèmes majeurs d'hébergement dans la ville de TOURS, l'association décide d’une part de concevoir des actions innovantes consacrées à l'intégration des personnes issues de l'immigration et d’autre part à mutualiser les efforts pour mettre fin aux départs de migrants avec des organisations crédibles dans les pays à fort taux de départs.