Vous êtes à l’écoute de RCF Touraine et c’est l’heure de retrouver votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la vie associative. Aujourd’hui, nous allons découvrir l’association Ensemble 2 Générations avec Christine Marchand et Elodie Duriez. Nous allons notamment voir avec nos invitées les actions de cette structure afin de favoriser et de développer une cohabitation intergénérationnelle sous toutes ses formes dans un esprit d'entraide et de solidarité. On se retrouve tout de suite !