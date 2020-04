Entourage Quitterie Ducret chargée de déploiement à Rennes

A Rennes comme de nombreuses autres villes françaises, le réseau Entourage continue de venir en aide aux personnes sans domicile, en dépit du confinement. Bien qu'il ne soit plus possible d'échanger directement avec eux, comme avait l'habitude de le faire Entourage au Papier Timbré, un bar rennais, les membres de l'association continuent de se mobiliser. Ils proposent des appels téléphoniques solidaires. Pour Quitterie Ducret, chargé de déploiement à Rennes, il est primordial de rester en contact avec les personnes les plus fragiles, surtout en ces temps d"isolement