Vous êtes bien à l’écoute de RCF Touraine et nous nous retrouvons comme chaque semaine pour ce nouveau numéro du mag des associations. Aujourd’hui, nous allons découvrir l’Entraide Cantonale de Montlouis sur Loire avec son président Gilles Ducrocq. Quelles sont les missions et les services proposés par cette structure pour les particuliers, les entreprises, les associations et les collectivités en Indre-et-Loire ? La réponse tout de suite avec notre invité !