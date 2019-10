Bonjour chers auditeurs ! Vous êtes bien à l’écoute de RCF et c’est l’heure de votre rendez-vous hebdomadaire avec le mag des associations. Cette semaine, nous allons découvrir l’antenne de Tours Centre de l’Entraide Scolaire Amicale avec son responsable d’antenne Antoine Vosluisant. Nous allons notamment voir avec notre invité les objectifs et activités de cette structure, qui fête ses 50 ans cette année, et qui œuvre pour les enfants en luttant contre l’échec scolaire dans une démarche de solidarité. On se retrouve tout de suite !