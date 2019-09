Entre Cours et Jardins, l'art floral à la Cité Plantagenêt du Mans

Le festival des plantes et de l'art au jardin dure 2 jours, les 28 et 29 septembre dans la Cité Plantagenêt au Mans. Les fleuristes, pépiniéristes ou autres artisans proposent une journée spéciale. Les jardins sont ouverts exceptionnellement. Aileen Sharpe est responsable communication pour l'association Entre Cours et Jardins.