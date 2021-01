Entre générosité et épreuves, le tour du monde du "Roi Jean"

Jeudi soir, Jean Le Cam a franchi la ligne d’arrivée du Vendée Globe aux Sables d’Olonne après 80 jours et 13 heures de course. Un temps de parcours calculé après la bonification de 16h15 attribuée par un jury international suite à son déroutage pour sauver Kevin Escoffier. Une fois descendu de son Imoca, le skipper Yes We Cam peinait à trouver les mots pour décrire son émotion. Jean Le Cam accroche la 4ème place du classement malgré une importante avarie à tribord gardée secrète jusqu'au bout. Réparé à la hâte, les dégâts ont rendu la course très éprouvante pour le marin de 61 ans pourtant expérimenté.