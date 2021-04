Entreprendre autrement ?

Coopcity est un Centre d'entrepreneuriat social et coopératif à Bruxelles, avec comme mission principale l’accompagnement vers l’entreprenariat social et collaboratif.

Le fonds européen de développement régional (FEDER), fond européen, finance des actions soutenant l'adaptation au changement climatique, la prévention des risques, les transports, la formation, l'emploi ou encore l'inclusion sociale.

EMES est un réseau de chercheurs, dont l’objectif est de construire un corpus de connaissances sur l’économie sociale et l’entreprenariat social. Il propose des études de cas et des analyses.