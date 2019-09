Entreprendre dans l'ouest

La CCI Ille-et-Vilaine, la Chambre de Métiers & de l’Artisanat Ille-et-Vilaine et le Club des Créateurs, Repreneurs & Entrepreneurs 35 donnent rendez-vous aux entrepreneurs : dirigeants d’entreprises, créateurs, startupers, artisans et commerçants, les 23, 24 et 25 septembre prochain au Parc Expo de Rennes.