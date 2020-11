Entreprendre en Bretagne - 10 décembre 2020 à 11:30

Tous les jeudis à 11h30, les lundis à 19h30 et les samedi à 11h

Une rencontre personnelle avec un acteur économique du territoire. Patrons, cadres de PME familiales ou de grandes entreprises internationales, ils ont choisi de rester en Bretagne et de la faire rayonner. Au cours d’un tête à tête avec le journaliste, ils témoigneront avec authenticité de ce qui les anime au quotidien, à travers leur histoire, leurs engagements et leurs valeurs. Dans la dynamique du nouveau slogan de RCF, la Joie se partage, une émission qui donne à entendre la vitalité du monde économique breton par la voix des chefs d'entreprises des départements d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, du Finistère et des Côtes d'Armor.