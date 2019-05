Entrepreneurs et dirigeants Chrétiens au monastère de Prouilhe

Entrepreneurs et dirigeants, nous recherchons une unité intérieure dans notre existence de décideur et de chrétien.

Nous sommes à des étapes diverses sur nos chemins de foi et de questionnement. Témoins et acteurs, nous travaillons en équipe, en région, en mouvement, à répondre à l’appel de l’Évangile dans nos relations et dans l’exercice de nos responsabilités. Nous nous appuyons sur la pensée sociale chrétienne, le partage de notre expérience et la prière commune pour progresser ensemble.

Notre confiance est dans le Christ : ressuscité, il nous précède et fonde notre espérance.

C’est notre joie d’aller à la rencontre des autres pour porter ce témoignage.

" Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous " (1 Co 12,7)