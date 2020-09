Entrepreneurs à vélo SON 1

Ils sont plombiers, coiffeurs ou restaurateurs, de plus en plus de jeunes travailleurs se déplacent avec leur vélo professionnel. Dans la métropole bordelaise, comme à Nantes, Paris ou Lyon, 50 entrepreneurs se sont fédérés hier en association : La Boite à vélo. Le but : peser sur les municipalités pour faire entendre la voix des vélos.

Parmi eux Romain ; cafetier embuant, il a fait de son vélo triporteur son outil de travail…

Et alors que cette économie est en plein développement, les entrepreneurs à vélo réclament des aménagements urbains avec des pistes à vélo élargies et des parking pour se garer.

Pour Anne Benyachou, de Remuménage, les dérangeurs bordelais à vélo, il y a encore beaucoup a faire à Bordeaux...

Pied : Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux, a déjà dit qu’il soutenait cette partie de l’économie.

De son côté, la boite à vélo va notamment lancer une formation gratuite : comment devenir entrepreneur à Bordeaux ?