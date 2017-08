Entreprise Clextral Georges Hallary directeur général

Depuis sa fondation en 1956, la recherche et l’innovation ont toujours été les forces motrices essentielles de l'entreprise Clextral. Tout au long de l'histoire, Clextral a mobilisé et développé sa technologie bivis et son expertise dans la conception et fabrication de lignes de production clés en main pour servir plusieurs secteurs, alimentaires et non alimentaires, et contribuer au Développement Durable.

Fort de son savoir-faire en technologies, Clextral fournit des lignes de production, intégrant extrudeurs, sécheurs et équipements complémentaires. Ces systèmes fiables et innovants sont la référence de qualité et d’excellence dans ses trois marchés clés : Food & Feed, Green Industries et Powder Industries.

Anne-Marie Vergnon a rencontré Georges Hallary directeur général de Clextral.