Entreprises adaptées pour travailleurs handicapés est-ce une solution ?

Savez-vous ce qu'est une entreprise adaptée ? On s'est penché sur la question de l'emploi pour les personnes atteintes d'un handicap, pas toujours facile pour elles de s'insérer sur le marché du travail même si les mentalités changent doucement.

Le Conseil départemental d'Indre-et-Loire lance son site de recherche d'emploi. Objectif : diminuer les demandeurs inscrits au RSA, pour faire des économies et alléger les dépenses du département.

Après Saint-Martin, vous pourrez consommer Honoré. La mairie de Tours lance son année Balzac en 2019. Et ne cache pas à nouveau ses ambitions mercantiles autour d'une figure historique.