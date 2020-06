Entretien avec l'orchestre régional de Normandie

En cette actualité anxiogène je vous propose nous évader en musique. Après trois mois d'arrêt, l'orchestre régional de Normandie reprend du service. Il vous invite cet été à venir découvrir les plus beaux aires de Part, Gershwin, Fauré et Berlioz. Dans cet entretien de la semaine, je vous emmène à la rencontre des musiciens, de leur chef d'orchestre et du directeur.