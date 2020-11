Entretien spécial avec Mgr Bertrand Lacombe

Le Pape François vient de nommer (le 22 octobre) Mgr Bertrand Lacombe

archevêque d'Auch, Condom, Lectoure et Lombez. Jusqu'ici il était évêque

auxiliaire de Bordeaux et devient à 54 ans, le plus jeune archevêque de France métropolitaine.

Entretien avec celui qui va rejoindre dans quelques jours la ville d'Auch.