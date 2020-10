Envie Autonomie redonne vie au matériel médical

On connaissait Envie recyclerie d'électroménager. Depuis la rentrée, deux antennes ont ouvert à Alençon et Dreux. L'association récupère le matériel inusité auprès des particuliers ou des hopitaux, elle les répare, les remets aux normes puis les propose à un prix abordables aux personnes qui en ont besoin. Un cercle vertueux que nous explique Steve Landelle, le responsable des agences d'Alençon et d'Évreux