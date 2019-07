20 000 arbres plantés à Bordeaux d'ici 2025

20 000 arbres dans la ville d'ici à 2025 : c'est le plan de re-végétalisation voté en conseil municipal ce lundi. Ainsi, une ombrière, composée d’arbres en pot et de toiles, est installée sur la place Pey-Berland. il s’agit aussi de réfléchir à la façon de végétaliser certaines places et aussi de créer des ilots de fraicheur.

Enfin, d’ici quelques années, Bordeaux devrait connaître des températures proches de celles de Séville à cause du réchauffement climatique. Et de fait, les derniers épisodes de canicule ont montré que la ville, très minérale, offre peu d’espaces d’ombre.

On écoute Magali Fronzes, adjointe au maire en charge de la nature en ville et des espaces verts.

Notons qu'un "comité de l'arbre" vient d'être créé. Il est chargé d'émettre un avis sur les coupes d'arbres et de réfléchir à leur implantation. Enfin la ville souhaite poursuivre sa politique de sanction envers les responsables de chantier qui ne préserve pas les arbres aux alentours des zones où ils interviennent.