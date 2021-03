Cette semaine nous vous présentons la 27 ème édition de Fréquence Grenouille qui est une opération nationale du 1er mars au 31 mai et qui a pour but de nous sensibiliser aux zones humides qui sont des écosystèmes abritant une diversité biologique très importante.

Pour en parler nous recevons Manuella Vérité, animatrice nature au Conservatoire d'Espaces Naturels en Région Centre Val de Loire et Eric Beaugendre, amimateur nature à la Maison de la Loire à Montlouis qui propose une animation sur les amphibiens ce samedi 27 mars intitulée " Grenouilles, crapauds, tritons & co".

Manuella Vérité de son côté vous donne rendez-vous le mercredi 28 avril à Savigny en Véron pour une animation intitulée " Que peut-il se cacher sous la surface de l'eau" ?

cen-centrevaldeloire.org

maisondelaloire37.fr