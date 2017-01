2Ã¨me Ã©dition de l'opÃ©ration T'as ta Poule Ã  Romans Bourg de PÃ©age

Les poules, une solution pour réduire nos poubelles ?

Il y a encore quelques dizaines d’années, de nombreux foyers avaient des poulaillers. Et bien la poule revient à la mode, et la Jeune Chambre Economique de Romans et Bourg de Péage en Drôme lance la deuxième édition de l'opération "T’as ta Poule".

En 2016, 100 poules ont été vendues à une cinquantaine de foyers. Cette année, elles proviendront d’un élevage bio local. L’idée est avant tout de réduire les poubelles d’environ 30%. Mais la poule a aussi montré des facultés de lien social.

Deux réunions d’informations les mardis 31 janvier et 7 février à 19h30 à la maison de quartier des Ors de Romans-sur-Isère.