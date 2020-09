2x2 voies sur la RN88 : émission spéciale sur RCF

L'émission "Commune Planète, la suite" sur RCF Haute-Loire vous propose 45 mn de décryptage et témoignages sur le projet de déviation des bourgs du Pertuis et de Saint-Hostien sur la RN88, quelques jours après le feu vert de la commission d'enquête publique. Retrouvez des entretiens avec Gérard Roche (ancien président du Conseil départemental), Serge Vidal (président de la Chambre de métiers Auvergne Rhone-Alpes), Sébastien Masson (maire du Pertuis) et Célline Gacon (conseillère municipale EELV du Puy-en-Velay).