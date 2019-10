42 ème Foire départementale de l'élevage et de la ruralité d'Espezel

Le 26 octobre 2019, c'est la 42 ème Foire départementale de l'élevage et de la ruralité, concours régional d'animaux, marché gourmand, marché forain, fête foraine, vide grenier, animations diverses, repas du terroir.

Ovins, bovins et chevaux lourds; volailles et porcins; sécurité routière MSA, matériel agricole et véhicules, sabotière à vapeur, énergies renouvelables, filière bois énergie, exposition de voitures anciennes, sculptures à la tronçonneuse, associations du Pays de Sault, village des producteurs de l'Aude marque Pays Cathare.

Animations : manipulation bétail, chien de berger avec les brebis, traction animale...

Invité: M. Scaboro Jacques, président de l’association en charge de la Foire d’Espezel