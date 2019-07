Progressivement, l’Abbaye de Châtres se dévoile à nouveau encore plus fièrement au milieu des vignes...

Cet édifice, situé à Saint-Brice près de Cognac a connu une prospérité forte autour de sa communauté de moines à partir du début du XIIème siècle… Et puis la Guerre de Cent ans et les guerres de religion ont affecté fortement l’Abbaye de Châtres et sa dynamique. Depuis 2013, la rénovation de l’édifice est en cours… avec plusieurs tranches de travaux… et encore à venir. Un chantier qui pourra bénéficier de l’apport du Loto du Patrimoine puisque l’Abbaye de Châtres a été sélectionnée par la mission Bern.



Guillaume de Jarnac : un des propriétaires et président de l'Association des amis de l'Abbaye de Châtres