Le climat est entrain de se réchauffer, ça veut dire qu'une partie de cette planète va devenir inhabitable. Au siècle prochain, on sera dans l'extinction de masse. Il y a une urgence climatique et c'est sortir du déni d'abord " Comment ne pas être insensible à ces propos qui font écho à ceux du Pape François. En cette période où la loi climat fait débat , Pauline de ANV " Action non - violente COP 21 " nous donne un éclairage en ce domaine.

