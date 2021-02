Agir pour un développement durable

La crise sanitaire, devenue sociale et économique, nous rappelle la vulnérabilité de notre société et de l’humanité. Au-delà de cette crise, les évènements météorologiques et autres catastrophes naturelles nous rappellent l’urgence de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes en grande majorité d’accord avec la nécessité de passer au monde d’après, vers un changement de modèle de société et de développement, celui du développement durable. Mais entre les opinions favorables et les actes concrets, il reste un grand écart. Comment agir et réellement se comporter en faveur d'un développement durable, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau des citoyens ? C’est la thématique de notre émission aujourd’hui.

Pour en parler, nous accueillons deux invités :

- Marion MARTINEZ, dirigeante et fondatrice de l’entreprise de formation et de conseil, Rupture engagée (https://ruptureengagee.com/)

- et Peguy NDODJANG NGANTCHOU, enseignant-chercheur en économie et membre de l'IRSI à Excelia Business School (https://www.excelia-group.fr/faculte-recherche/corps-professoral/ndodjan...)