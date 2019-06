Animaux sauvage en détresse

Le quatrième mardi du mois à 11h30 et le samedi qui suit à 17h

L'actualité environnementale de notre département et ses points noirs, mais aussi comment y remédier et relayer des initiatives locales émanant de particuliers, d'associations ou de collectivités territoriales, et tisser un réseau entre tous ceux qui expérimentent des solutions. Avec des invités, mais aussi des reportages sur le terrain.