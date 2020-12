"Le contexte touristique lié au coronavirus impose l’annulation de la traditionnelle Fête du Mimosa à Mandelieu-La Napoule". Le communiqué de la mairie et de l'office de tourisme était attendu. La plupart des grands événements de la fin de l'hiver et du début du printemps sont annulés les uns après les autres dans les Alpes-Maritimes. Le mimosa lui, continuera de fleurir bien sur...



Mairie et office du tourisme précisent que "malgré l’absence au calendrier 2021 de la traditionnelle Fête du Mimosa, des nouveautés et activités seront proposées dès le début d’année autour de cette fleur délicate et porteuse de bonne humeur"