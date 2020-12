Cette semaine focus sur l'association tourangelle ArboréSciences qui propose depuis 2014 des animations et des ateliers auprès de tous les publics et notamment les scolaires.

L’association ArboréSciences est une structure d’Éducation à l’Environnement. Sa particularité est de considérer ce-dernier dans son ensemble, qu’il soit naturel, urbain, technique ou technologique, afin d’allier médiation scientifique et éducation à l’environnement dans un but commun.

Pour nous en parler nous recevons Claire Gouarin, co-fondatrice de l'association. Elle est coordonnatrice et médiatrice sciences et environnement au sein d'ArboréSciences.



arboresciences37.wixsite.com