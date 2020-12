Au pied de mon arbre - 18 janvier 2021 à 11:30

Tous les lundis à 11h30 ainsi que le samedi qui suit à 17h30

Aux arbres citoyens ! Toutes les semaines vous êtes invités sur RCF à un rendez-vous avec l'arbre, la forêt et les forestiers. Découvrir leur histoire et leur vie, et au delà des apparences, la puissante symbolique de l'arbre dans la Bible et les religions.