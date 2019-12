aux portes de la science, le dessin naturaliste

Contempler la nature et les animeaux au cours de nos ballades c'est une chose, arriver à les coucher sur du papier et les dessiner de façon réaliste c'en est une autre... Le dessin naturaliste est une dicipline particulière avec ses codes et ses valeurs, et c'est tout un état d'esprit. Ce sont des dessins, et non des photos qui nous permettent de reconaitre des oiseaux dans les guides ornithologiques. Une grande précision, le souci du détail et du réalisme, une observation minutieuse... Julie Polge est illustratrice scientifique, passionnée d'écologie et d'ornithologie, elle nous dévoile les particularité de ce type de dessin.