Baisse du débit du Rhône, quels impacts sur la production d'électricité ?

Avec la fonte de son glacier, le fleuve voit au fil des ans son débit diminuer.

Selon Christophe Dorée, directeur territorial Rhône/Isère et Rhône/Sone pour la Compagnie Nationale du Rhône « des études montrent aujourd’hui qu’on devrait avoir une baisse des débits entre 10 et 30 % d’ici 2050. Ce n’est pas une ressource infinie, on a un glacier qui fond régulièrement ».

En 2020, les débits ont permis une forte production d’hydroélectricité jusqu’au au mois mars. Ensuite, cette production a chuté de manière drastique en raison de l’anticyclone installé sur la France. Résultat : le mois d’avril a été « la plus mauvaise année depuis 29 ans en terme de débit ».

Pour faire face à ces baisses importantes de débits et sur des périodes de plus en plus longues, la CNR a depuis une dizaine d’années mis en place une cellule météorologique. Objectif : anticiper précisément les hausses et baisses de débits et adapter ainsi l’organisation des équipes : « il faut réaliser la maintenance quand il y a de faibles débits et il faut être en capacité de remettre rapidement en service nos machines ».



Les centrales nucléaires sont-elles également impactées ?

70 % de l’électricité française est aujourd’hui produite par des centrales nucléaires à Tricastin en Drôme et Cruas-Meysse en Ardèche.

