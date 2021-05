Afin de répondre aux attentes grandissantes des citoyens désireux d'être acteurs de la lutte contre la malpropreté et d'aider les communes à améliorer la propreté de leur territoire, Be WaPP renforce son offre de services en lançant "Organise ton ramassage !", un concept qui vise le ramassage de déchets ponctuel et par petits groupes.