Belle Paga est une marque proposant des vêtements et des décorations d'intérieurs fait à base de laine d'alpaga. C'est un projet lancé par deux amis, et l'un des deux vient de bolivie. J'ai recu Guillaume, co-fondateur de la marque, qui nous a parlé de la marque en elle-même, des bien faits, et d'un concours facebook organisé