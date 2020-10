Bénédicte Saufisseau, responsable des questions écologiques au diocèse de Tours

Avec Bénédicte Saufisseau, on parle de l'engagement de l'Eglise dans l'écologie, d'un très récent label, le label Eglise verte, les raisons de cet engagement et les actions que le diocèse compte mettre en place, notamment auprès des paroisses du département.



Et le diocèse donne rendez-vous le mercredi 7 octobre de 18h à 21h30 à la maison diocésaine de Tours, avec des temps d'échanges, des témoignages et l'intervention de Louise Roblin, chargée de recherche sur le travail et la transition écologique au CERAS, le Centre de Recherche et d'Action Sociales. Entrée libre.

Inscriptions : formationoctobre2020-tours.venio.fr