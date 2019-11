Bertrand JERMANN fondateur de CHERPAS

Bertrand Jermann est le dirigeant de Cherpas, une start-up

rennaise qu'il a créée cette année. Son objectif est de

permettre aux consommateurs de bénéficier réellement de la

concurrence dans le secteur des abonnements domestiques,

notamment ceux concernant l'électricité et le gaz, les mobiles,

les boxes internet et les assurances.



CHERPAS :

? site : https://www.cherpas.com

? téléphone : 33 6 10 34 20 63 et 33 2 22 91 06 20