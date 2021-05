Biowallonie

Le bio aujourd'hui & demain

Nous accompagnons les acteurs bio, avec une attention particulière apportée aux producteurs, qu’ils soient déjà en bio ou qu’ils soient en conversion, de façon à ce qu’ils puissent se développer de manière optimale. Nous leur dispensons des conseils personnalisés ou des formations thématiques directement liées à leurs activités. Nous soutenons les coopératives, le développement des circuits courts et vulgarisons la réglementation bio.



Avec nos partenaires, nous informons également sur des techniques innovantes et accompagnons les agriculteurs dans le but de faciliter le travail du producteur et d’augmenter le rendement de la production bio.