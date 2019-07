Bonobos, chimpanzés : comprendre notre héritage primate

Les recherches sont nombreuses et le constat semble être le suivant: nous nous ressemblons plus qu’on l’imagine. Mais la question est jusqu’à quel point ? Comment l’étude de ces cousines est un miroir de notre propre évolution ? À quel point partageons-nous un héritage ? Et surtout, qu’est-ce que ces études révèlent de nous et nos sociétés ? On met ses idées préconçues au placard et on se prépare pour un voyage dans la famille des hominidés.