Le CARI collabore avec Nature & Progrès en temps qu’expert des abeilles et laboratoire d’analyse d’échantillons de la ruche et des hôtels à abeilles solitaires. Dans le cadre du projet Plan Bee, ils font les analyses polliniques sur le miel, le pollen et le pain d’abeilles. Ils définissent ainsi quelles fleurs les abeilles mellifères et solitaires sont allées butiner sur les parcelles Plan Bee.

Plus d'infos ici : natpro.be/planbee/